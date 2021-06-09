Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту

Москва, 9 июня. Причиной досрочного возвращения подлодки индийских ВМС «Чакра» проекта 971У «Щука-Б» в Россию стал взрыв баллона воздуха на борту, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Взрыв произошел весной 2020 года, в результате инцидента были повреждены оба корпуса субмарины. Поэтому подлодка была возвращена из аренды, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Взрыв баллона воздуха высокого давления на подлодке «Чакра» (в составе ВМФ России носила имя «Нерпа») произошел весной 2020 года во время похода субмарины. Он повредил легкий и прочный корпуса АПЛ», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, также пострадали гидроакустическое оборудование и радиоэлектронное вооружение субмарины. Индийские технические специалисты после ЧП выполнили ремонт корпусов подлодки, после чего она направилась в Россию своим ходом в надводном положении.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка, арендованная индийскими вооруженными силами у РФ, возвращается в Россию. Информацию об этом опубликовало индийское издание «Хиндустан таймс». Субмарина была арендована Индией в 2012 году на десятилетний срок и проходила службу в ВМС страны под названием «Чакра».