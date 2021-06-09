Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая

Пекин, 9 июня. Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне. Однако президент США Джо Байден не собирается их улучшать. ЕС ему нужен для противостояния РФ и КНР.

Перед своей первой европейской поездкой глава Белого дома пытался объединить союзников, чтобы создать антикитайский и антироссийский клуб. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Будь то необходимость справиться с пандемией COVID-19 по всему миру, ответить требованиям набирающего обороты климатического кризиса или оказать сопротивление вредоносным действиям правительств России и Китая, Соединенные Штаты должны возглавлять мир с позиции силы», — подчеркнул Байден в недавней статье.

Президент США пытается вернуть прежнее влияние Вашингтона. Однако эксперты из Китая считают, что это наивная мысль.

«Мир переходит от однополярной к многополярной структуре гораздо более быстрыми темпами на фоне пандемии, и руководство Запада, учитывая снижение его конкурентоспособности, демонстрирует все меньше эффективности даже в исправлении его собственных ошибок», — отмечают авторы материала.

Они считают, что «Большая семерка», на которую так ориентирован Байден, уже не имеет того веса, который у нее был в прежние годы. В 1975 году она объединяла действительно ведущие державы, но теперь геополитическая ситуация изменилась.

«У поездки Байдена в Европу есть четкая цель: Байден стремится консолидировать сеть альянсов в попытке сохранить господствующие позиции Соединенных Штатов, чтобы возглавить Запад в его противостоянии Китаю», — заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

Ранее стало известно, что в США создают «ударный отряд» против торговых практик Китая.