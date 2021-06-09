Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12

Москва, 9 июня. Необъяснимые боли в ногах и руках, покалывание и онемение конечностей может свидетельствовать о дефиците витамина В12 в организме.

Именно этот витамин поддерживает нас в тонусе. Поэтому к другим признакам дефицита относятся повышенная утомляемость, беспричинная усталость и нервозность в сочетании с систематически плохим настроением, сообщает Express.

Необходимо в принципе следить за ощущениями в конечностях, рекомендуют специалисты. Так как этот витамин еще и отвечает за нервную проходимость, то «мурашки» и «иголки» могут тоже быть тревожным признаком дефицита. В этом случае врачи советуют включить в меню красное мясо, яйца, молочные продукты, птицу и рыбу.

Недавно диетологи напомнили, что, несмотря на жаркую погоду, нужно употреблять не больше одной порции мороженого в сутки. А также брать то лакомство, в составе которого меньше ингредиентов.