Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН

Москва, 9 июня. США обязаны придерживаться резолюции СБ ООН 1244 и отойти от политики «накачки Приштины военной техникой и оружием».

Сербское издание «Вечерне новости» ранее написало, что Вашингтон безвозмездно передал в войска самопровозглашенного Косова партию бронетранспортеров M-1117. Однако российское посольство призвало США строго соблюдать резолюцию СБ ООН. Об этом дипломаты написали в Twitter.

«Призываем США строго соблюдать резолюцию СБ ООН 1244. Отказаться от политики накачки Приштины военной техникой и оружием. Подобные шаги подрывают усилия по косовскому урегулированию», — сказали российские сотрудники дипведомства.

Посольство США в Приштине в конце апреля разместило в Twitter снимки бронетранспортеров M-1117, доставленных в Косово. Под фото было написано, что американские военные эксперты обучают военных Косова работать с бронетехникой.

Диалог Белграда и Приштины вновь оказался на первых полосах газет. О нем говорят сербский и албанский лидеры и представители власти, европейские и американские чиновники.

Приближается дата встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Курти — она должна состояться в начале июня. Одним из острых вопросов остается тема формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).