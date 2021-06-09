Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу

Рязань, 9 июня. Группа Центрального аппарата МЧС РФ отправилась в Рязань, где при пожаре в больнице погибли три человека.

Рабочая группа выехала по поручению Министра Евгения Зиничева. Об этом сообщает ТАСС.

«По поручению главы МЧС России Е. Зиничева для оказания помощи территориальному органу в Рязань следует рабочая группа центрального аппарата», — заявили в пресс-службе МЧС.

Происшествие произошло в реанимационном отделении рязанской больницы. Сообщается, что в результате происшествия три человека погибли и 11 пострадали. Этой информацией поделились власти. Спасателями была проведена эвакуация всего здания. Среди эвакуированных 34 болеют коронавирусом.