Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице

Рязань, 9 июня. Замыкание в работе медицинского оборудование могло вызвать пожар в реанимации больницы им. Семашко в Рязани.

Этой информацией поделился источник в экстренных службах. В результате происшествия три человека погибли, а 10 пострадали. Сообщается, что их госпитализировали.

В настоящий момент пожар ликвидирован. Причины возгорания и ущерб пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на улице Семашко. Под властью огня оказался кабинет реанимационного отделения. Спасатели эвакуировали из здания 44 человека.