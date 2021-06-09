Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни

Москва, 9 июня. Ночные заморозки ожидаются в девяти регионах страны в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночные заморозки до двух градусов ниже нуля прогнозируются в Пермском крае, Курганской, Свердловской, Иркутской и Томской областях. В Тюменской и Омской областях ожидается до минус пяти градусов. Ночные заморозки в этих регионах прогнозируются до 10–12 июня включительно.

Кроме того, понижение температуры до отрицательных значений возможно в Карелии, Коми и Архангельской области.

«На севере Архангельской области и Коми заморозки до минус 3 градусов. Кроме того, на севере Карелии до минус 1 градуса», — сообщил ТАСС метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что прошедший май стал вторым из самых теплых месяцев в стране за всю историю метеонаблюдений. По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха на большей части страны оказалась выше нормы.