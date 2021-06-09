Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году

Москва, 9 июня. Правительство допускает, что в 2024 году Россия может потерять звание крупнейшего мирового экспортера газа.

Согласно плану мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года, страна будет занимать первую строчку в тройке крупнейших поставщиков газа на мировом рынке в период с 2021 года по 2023 год. В 2024 года Россия может остаться крупнейшим экспортером энергоносителя или опуститься на вторую строчку.

По данным ОПЕК, РФ в 2019 году экспортировала порядка 261 миллиарда кубометров газа. Второе и третье место в списке крупнейших поставщиков топлива заняли Катар и США с показателями в 143 миллиарда и 132 миллиарда кубометров соответственно. В топ-5 также вошли Норвегия, (111 миллиардов кубометров) и Австралия (100 миллиардов кубометров).

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии для РИА Новости сообщил, что наибольший потенциал роста добычи среди экспортеров сжиженного газа имеется у США, благодаря запасам сланцевого газа, и у планирующего расширение производственных мощностей Катара. Потенциалом подняться на первую строчку обладают обе эти страны.

В конце мая в Европе снова выросли цены на природный газ. Ценник на хабе в Нидерландах TTF поднимался до 333 долларов за 1000 куб. м. Средняя стоимость газа на TTF с начала 2021 года равнялась 250 долларам за тыс. куб. м.