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06:20
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06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
Общество
«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
05:08
Шоу-бизнес
Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
05:06
Спорт
Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку
05:06
Общество
Ветеринар объяснил отличие коронавируса у человека и животного
05:02
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Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех

Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рязань, 9 июня. Три человека погибли, еще 10 пострадали при пожаре в реанимации областной клинической больницы имени Семашко. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Рязанской области.

Сейчас пожар уже ликвидирован, идет проливка конструкций. Площадь возгорания составила 15 «квадратов». Причина возгорания и ущерб пока не установлены.

Ранее сообщалось, что на улице Семашко в 3:36 среды, 9 июня, в больнице вспыхнул пожар. Огонь охватил процедурный кабинет реанимационного отделения. На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля, двенадцать человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Спасатели произвели эвакуацию – из здания вывели 44 человека. В результате пожара погибли три человека, еще 10 пострадали, включая медсестру. Из них восемь пострадавших в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.

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пожар происшествие огонь
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