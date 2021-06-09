Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех

Рязань, 9 июня. Три человека погибли, еще 10 пострадали при пожаре в реанимации областной клинической больницы имени Семашко. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Рязанской области.

Сейчас пожар уже ликвидирован, идет проливка конструкций. Площадь возгорания составила 15 «квадратов». Причина возгорания и ущерб пока не установлены.

Ранее сообщалось, что на улице Семашко в 3:36 среды, 9 июня, в больнице вспыхнул пожар. Огонь охватил процедурный кабинет реанимационного отделения. На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля, двенадцать человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Спасатели произвели эвакуацию – из здания вывели 44 человека. В результате пожара погибли три человека, еще 10 пострадали, включая медсестру. Из них восемь пострадавших в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.