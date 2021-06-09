Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 06:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
Общество
«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
05:08
Шоу-бизнес
Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
05:06
Спорт
Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку
05:06
Общество
Ветеринар объяснил отличие коронавируса у человека и животного
05:02
Украина
Бывший депутат Рады назвал главную украинскую беду
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
Все новости
09 июня 06:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
Общество
«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
05:08
Шоу-бизнес
Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
05:06
Спорт
Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку
05:06
Общество
Ветеринар объяснил отличие коронавируса у человека и животного
05:02
Украина
Бывший депутат Рады назвал главную украинскую беду
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
Все новости

В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн

  /   Обновлено: 09 июня 2021 05:46
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
eurovision.tv  /  Пресс-служба Евровидение

Москва, 9 июня. Тройку лидеров летнего музыкального чарта составили абсолютно разношерстные артисты — Манижа, Филипп Киркоров и Моргенштерн.

Манижа после шквала критики на родине начинает получать по заслугам: ее хит для Евровидения Russian Woman ворвался в музыкальные эфиры, сообщают эксперты «МК». По итогам мая артистка возглавила топ-20 чарта ZD.

Филипп Киркоров благодаря коллаборации с Maruv занял второе место. Клип музыкантов KOMILFO вызвал много споров среди поклонников. Как сообщал ранее ФАН, фанаты Киркорова негативно отнеслись к образу певца в инвалидной коляске, напомнив ему о том, что так рисковать нельзя. По мнению фолловеров, таким образом он может «напророчить» или притянуть к себе несчастье.

В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Замыкает тройку лидеров Моргенштерн с треком Pablo. Благодаря клипу у Алишера получился «по-своему образцовый хип-хоп-злодей».

И Киркоров, и Моргенштерн стали героями скандалов после вручения премии Муз-ТВ. Последний устроил истерику в эфире, возмутившись тем, что премию вручили не ему, а Александру Ревве.

Куда более «грандиозной» оказалась выходка короля поп-сцены. На красной дорожке он появился в образе «невесты», а роль жениха исполнил блогер Дава Манукян. Постановкой уже заинтересовался Роскомнадзор, который теперь проверяет эфир телеканала Муз-ТВ на гей-пропаганду.

Кроме того, лишилась работы продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Незадолго до этого она резко раскритиковала выходку Киркорова и Давы, заявив, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки». В ответ Филипп разразился гневной речью, уличив Крапивину в двойных стандартах.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
киркоров Манижа маргенштерн
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 146792 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128763 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 79319 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 64281 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 45072 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru