В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн

Москва, 9 июня. Тройку лидеров летнего музыкального чарта составили абсолютно разношерстные артисты — Манижа, Филипп Киркоров и Моргенштерн.

Манижа после шквала критики на родине начинает получать по заслугам: ее хит для Евровидения Russian Woman ворвался в музыкальные эфиры, сообщают эксперты «МК». По итогам мая артистка возглавила топ-20 чарта ZD.

Филипп Киркоров благодаря коллаборации с Maruv занял второе место. Клип музыкантов KOMILFO вызвал много споров среди поклонников. Как сообщал ранее ФАН, фанаты Киркорова негативно отнеслись к образу певца в инвалидной коляске, напомнив ему о том, что так рисковать нельзя. По мнению фолловеров, таким образом он может «напророчить» или притянуть к себе несчастье.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Замыкает тройку лидеров Моргенштерн с треком Pablo. Благодаря клипу у Алишера получился «по-своему образцовый хип-хоп-злодей».

И Киркоров, и Моргенштерн стали героями скандалов после вручения премии Муз-ТВ. Последний устроил истерику в эфире, возмутившись тем, что премию вручили не ему, а Александру Ревве.

Куда более «грандиозной» оказалась выходка короля поп-сцены. На красной дорожке он появился в образе «невесты», а роль жениха исполнил блогер Дава Манукян. Постановкой уже заинтересовался Роскомнадзор, который теперь проверяет эфир телеканала Муз-ТВ на гей-пропаганду.

Кроме того, лишилась работы продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Незадолго до этого она резко раскритиковала выходку Киркорова и Давы, заявив, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки». В ответ Филипп разразился гневной речью, уличив Крапивину в двойных стандартах.