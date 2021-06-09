Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону

Париж, 9 июня. Полицейские провели обыск дома у мужчины, ударившего президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его визита в департамент Дром.

Подозреваемый находится под стражей из-за умышленного нападения на наделенное властью лицо. Как сообщил друг подозреваемого, он никогда бы не поверил, что его знакомый способен совершить такое. Он также назвал «спокойным человеком» давшего пощечину Макрону. Об этом информирует телеканал BFM.

Французский президент Эммануэль Макрон высказался относительно произошедшего в одном из местных департаментов. По его словам, агрессивных граждан необходимо отстранять от овладения обстановкой во время дискуссий, так как такие люди недостойны дебатов.

В сети распространилось видео, на котором мужчина, стоящий за ограждением, кричит «Долой, Макрона» и дает президенту пощечину. Охрана тут же повалила нападавшего на землю и отвела главу государства подальше. Об этом передает RT.