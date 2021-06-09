Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 06:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
Общество
«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
05:08
Шоу-бизнес
Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
05:06
Спорт
Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку
05:06
Общество
Ветеринар объяснил отличие коронавируса у человека и животного
05:02
Украина
Бывший депутат Рады назвал главную украинскую беду
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
Все новости
09 июня 06:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
Общество
«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
05:08
Шоу-бизнес
Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
05:06
Спорт
Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку
05:06
Общество
Ветеринар объяснил отличие коронавируса у человека и животного
05:02
Украина
Бывший депутат Рады назвал главную украинскую беду
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
Все новости

Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону

Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  /  владимир тулин

Париж, 9 июня. Полицейские провели обыск дома у мужчины, ударившего президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его визита в департамент Дром.

Подозреваемый находится под стражей из-за умышленного нападения на наделенное властью лицо. Как сообщил друг подозреваемого, он никогда бы не поверил, что его знакомый способен совершить такое. Он также назвал «спокойным человеком» давшего пощечину Макрону. Об этом информирует телеканал BFM.

Французский президент Эммануэль Макрон высказался относительно произошедшего в одном из местных департаментов. По его словам, агрессивных граждан необходимо отстранять от овладения обстановкой во время дискуссий, так как такие люди недостойны дебатов.

В сети распространилось видео, на котором мужчина, стоящий за ограждением, кричит «Долой, Макрона» и дает президенту пощечину. Охрана тут же повалила нападавшего на землю и отвела главу государства подальше. Об этом передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
макрон обыск пощечина
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 146792 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128763 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 79319 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 64281 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 45072 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru