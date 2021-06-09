Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу

Москва, 9 июня. К аллергии на пыльцу не стоит относиться беспечно, заболевание может привести к очень серьезным последствиям, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В беседе с Пятым каналом специалист напомнил, что аллергическая реакция представляет собой избыточную реакцию иммунной системы на некий стимул. Все мы оказываемся в контакте с пыльцой цветущих деревьев и растений, однако есть люди, иммунная система которых крайне сильно раздражается в ответ на попадание пыльцы, и развивается аллергическая реакция.

«И эта совокупность чужеродных белков пытается пройти сквозь слизистую человека, а наша иммунная система должна эту атаку отразить. И здесь происходит сбой», — объяснил Болибок.

Треть человечества страдает от различных аллергий, а пятая часть из них не переносит именно пыльцу. Специалист предупреждает, что пыльца опасна не только для аллергиков. Попадая в дыхательные пути, она приводит к тому, что те становятся более восприимчивыми к острым вирусным инфекциям. Это касается и COVID-19.

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Эксперт подчеркнул, что беспечно относиться к аллергии нельзя.

«Аллергические реакции всегда опасны тем, что поскольку это воздухоносные пути, и если в них очень бурная реакция развивается, то это может привести к отеку слизистой, спазму, и, условно говоря, закупорке дыхательных путей. Человек не сможет дышать, без кислорода он может просто задохнуться и умереть», — предупредил Болибок.

Есть и другие опасности. Отек слизистых носоглотки может привести к закупорке внутреннего слухового прохода, что станет причиной тугоухости. Еще одна проблема: аллергический конъюнктивит, который в крайнем случае приводит к повреждению роговицы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации по профилактике сезонной аллергии при появлении тополиного пуха. Для профилактики они советуют как можно меньше выходить на улицу в сухую и жаркую погоду. Не стоит допускать попадания пуха в помещение, а также нужно обязательно проводить регулярно влажную уборку, почаще стирать свою повседневную одежду.

В борьбе с аллергией в этот период нужно использовать медицинскую маску и принимать антигистаминные препараты.