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06:25
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Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
Общество
«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
05:08
Шоу-бизнес
Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
05:06
Спорт
Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку
05:06
Общество
Ветеринар объяснил отличие коронавируса у человека и животного
05:02
Украина
Бывший депутат Рады назвал главную украинскую беду
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
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Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня

Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
pixabay.com

Москва, 9 июня. Начало июня, по мнению агрономов, это идеальное время для посадки огурцов, зелени, плодовых культур и даже клубники.

Лучшими вариантами для посадки в начале лета являются яблоня, груша, вишня, слива, смородина и крыжовник. Однако их нужно покупать в горшочках с закрытой корневой системой, только так можно гарантированно получить урожай, рассказал агроном Михаил Воробьев в беседе с изданием «Слово и дело».

Саженцы в этом случае хорошо переносят пересадку. Все корни тогда быстро перемещаются в прогретую почву, и растение даже не замечает, что оно очутилось не в теплице, а в саду. Не поздно также высаживать огурцы, которые сразу попадают в теплую температуру, и томаты (особенно это касается низкорослых рассад). Урожайность будет чуть ниже, чем если высадить в конце мая, но тоже достойная, заключил специалист. Также дачникам напомнили, что можно засадить участок зеленью.

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дача июнь агроном
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