Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня

Москва, 9 июня. Начало июня, по мнению агрономов, это идеальное время для посадки огурцов, зелени, плодовых культур и даже клубники.

Лучшими вариантами для посадки в начале лета являются яблоня, груша, вишня, слива, смородина и крыжовник. Однако их нужно покупать в горшочках с закрытой корневой системой, только так можно гарантированно получить урожай, рассказал агроном Михаил Воробьев в беседе с изданием «Слово и дело».

Саженцы в этом случае хорошо переносят пересадку. Все корни тогда быстро перемещаются в прогретую почву, и растение даже не замечает, что оно очутилось не в теплице, а в саду. Не поздно также высаживать огурцы, которые сразу попадают в теплую температуру, и томаты (особенно это касается низкорослых рассад). Урожайность будет чуть ниже, чем если высадить в конце мая, но тоже достойная, заключил специалист. Также дачникам напомнили, что можно засадить участок зеленью.