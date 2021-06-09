«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США

Вашингтон, 9 июня. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что США вернулись. Так он повторил слова американского президента Джо Байдена. В Сети иронично отнеслись к этим речам.

Визит президента США Джо Байдена говорит о восстановлении отношений с ЕС. Саммит G7 поможет решить проблемы с климатическими изменениями, Китаем и Россией. Об этом сообщает Regnum, ссылаясь на главу Евросовета.

«Это означает, что у нас снова есть сильный партнер для многостороннего сотрудничества… это сильно отличается от администрации Трампа», — заявил Мишель журналистам в Брюсселе вечером 7 июня.

Американцы посредством Twitter обсудили утверждение представителя Евросоюза. Многие отнеслись к нему с иронией.

«Империя наносит ответный удар», — шутит пользователь Oliver Brown.

Комментатор Nirup Dhawan отметил, что фраза «Америка вернулась» является лишь началом. Потом мир попросит ее уйти туда, откуда она пришла.

«Вернуться к чему? К глобализму и осуждению стран, которые его не принимают? Мы, кстати, выглядим слабее в вопросах внешней политики — мы используем доллар США как экономическое оружие, и у нас почти не осталось рычагов давления», — отмечает David.

Ранее жители Японии выразили свое мнение относительно встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.