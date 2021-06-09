Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года

Лондон, 9 июня. Британские депутаты призвали увеличить возраст продажи сигарет до 21 года, а не с 18 лет, как сейчас.

Сейчас Великобритания является страной с одной из самых жестких антитабачных стратегий в мире. С 1985 году власти ввели запрет на рекламу сигарет по телевидению, в 2003 году — на рекламных щитах.

Лондон первый в мире запретил курение в общественных местах, убрав столики для курильщиков даже в аэропорту. В 2019 году депутаты Великобритании также предложили ослабить ограничения для тех, кто предпочитает электронные сигареты. Цель такой инициативы — снизить количество действительно курящих людей, которые выбирают табак.

Со 2 июня Москва возобновила авиасообщение с Лондоном. Три рейса в неделю запустили для желающих отправиться в Великобританию.