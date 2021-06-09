Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом

Лос-Анджелес, 9 июня. Голливудская актриса Холли Берри сразила поклонников фотографией с пляжа в откровенном бикини.

На своей странице в Instagram 54-летняя актриса опубликовала снимок с пляжа: расслабленная Берри с распущенными волосами лежит на песке. Из одежды на ней только бикини коричнево-бирюзовой расцветки.

«Если нужно выбрать бикини, то мой ответ: да, пожалуйста!» — подписала она снимок.

К этому моменту фотография уже собрала более 163 тыс. лайков и 2,2 тыс. комментариев. Подписчики не жалеют эпитетов, восторгаясь подтянутым телом звезды.

Pr Scr instagram.com / @halleberry

«Остановись. Ты убиваешь меня!»; «Достаточно посмотреть на тело женщины, старше 50 лет!»; «Ты божественная!»; «Невероятная!»; «Горячая фигура», — нахваливали фолловеры Берри в комментариях.

Ранее ФАН составил топ-10 звезд с тяжелыми болезнями. Одну из строчек списка занимает Холли Берри, которая 30 лет назад узнала, что у нее сахарный диабет: на съемках сериала она неожиданно впала в кому. По словам знаменитости, ей понадобилось много времени, чтобы смириться с болезнью. Актриса отказалась от алкоголя и ведет здоровый образ жизни.

В начале года голливудская звезда раскрыла поклонникам секреты стройности. Держать себя в хорошей форме ей помогает постоянная физическая активность. Она запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.