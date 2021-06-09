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06:20
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Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
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«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
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Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
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05:06
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Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом

  /   Обновлено: 09 июня 2021 05:39
Шоу-бизнес
Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
Global Look Press  /  Matt Petit

Лос-Анджелес, 9 июня. Голливудская актриса Холли Берри сразила поклонников фотографией с пляжа в откровенном бикини.

На своей странице в Instagram 54-летняя актриса опубликовала снимок с пляжа: расслабленная Берри с распущенными волосами лежит на песке. Из одежды на ней только бикини коричнево-бирюзовой расцветки.

«Если нужно выбрать бикини, то мой ответ: да, пожалуйста!» — подписала она снимок.

К этому моменту фотография уже собрала более 163 тыс. лайков и 2,2 тыс. комментариев. Подписчики не жалеют эпитетов, восторгаясь подтянутым телом звезды.

Холли Берри в откровенном бикини сразила фанатов подтянутым телом
Pr Scr instagram.com  / @halleberry

«Остановись. Ты убиваешь меня!»; «Достаточно посмотреть на тело женщины, старше 50 лет!»; «Ты божественная!»; «Невероятная!»; «Горячая фигура», — нахваливали фолловеры Берри в комментариях.

Ранее ФАН составил топ-10 звезд с тяжелыми болезнями. Одну из строчек списка занимает Холли Берри, которая 30 лет назад узнала, что у нее сахарный диабет: на съемках сериала она неожиданно впала в кому. По словам знаменитости, ей понадобилось много времени, чтобы смириться с болезнью. Актриса отказалась от алкоголя и ведет здоровый образ жизни.

В начале года голливудская звезда раскрыла поклонникам секреты стройности. Держать себя в хорошей форме ей помогает постоянная физическая активность. Она запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.

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соцсети бикини холли берри
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