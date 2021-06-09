Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку

Киев, 9 июня. Игроки, состоящие в футбольной сборной Украины на Евро-2020, составили свой плейлист песен. В него вошли три трека от российских музыкантов.

Организаторы чемпионата Европы по футболу предложили игрокам, которые будут участвовать в соревновании, составить свои официальные плейлисты сборных. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Однако украинские футболисты удивили своим выбором. В составлении списка участвовали только капитаны и командные «ди-джеи». Всего в плейлист вошло девять треков, три из которых исполнили музыканты из РФ: Моргенштерн, Dead Blonde и 10AGE.

Изначально список состоял из 15 песен, где девять позиций заняли россияне. От Украины была только одна композиция — «Ехали казаки» от группы «Тень солнца».

Для прослушивания плейлисты стран — участников Евро-2020 доступны на таких стриминговых площадках, как Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster.

Ранее служба коммуникаций Российского футбольного союза подтвердила информацию об обращении в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020.