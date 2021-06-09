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06:13
Происшествия
Замыкание в работе оборудования могло вызвать пожар в рязанской больнице
06:04
Общество
Жителей девяти регионов России предупредили о заморозках в ближайшие дни
06:03
Общество
Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы
06:00
Общество
Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио
05:57
Экономика
Россия может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году
05:53
Происшествия
Число жертв пожара в реанимации рязанской больницы выросло до трех
05:51
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Рязани
05:41
Шоу-бизнес
В музыкальных чартах лета схлестнулись Манижа, Киркоров и Моргенштерн
05:39
Общество
Французская полиция пришла с обыском в дом давшему пощечину Макрону
05:31
Общество
Иммунолог назвал главные опасности аллергии на пыльцу
05:29
Общество
Агроном рассказал, что идеально сажать на даче в начале июня
05:14
Общество
Британские депутаты предложили продавать сигареты с 21 года
05:10
Общество
«Возвращайся, откуда пришла»: американцы высмеяли слова главы Евросовета о США
05:08
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Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку

Спорт
Футболисты сборной Украины слушают русскую музыку
facebook.com  /  Андрей Павелко

Киев, 9 июня. Игроки, состоящие в футбольной сборной Украины на Евро-2020, составили свой плейлист песен. В него вошли три трека от российских музыкантов.

Организаторы чемпионата Европы по футболу предложили игрокам, которые будут участвовать в соревновании, составить свои официальные плейлисты сборных. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Однако украинские футболисты удивили своим выбором. В составлении списка участвовали только капитаны и командные «ди-джеи». Всего в плейлист вошло девять треков, три из которых исполнили музыканты из РФ: Моргенштерн, Dead Blonde и 10AGE.

Изначально список состоял из 15 песен, где девять позиций заняли россияне. От Украины была только одна композиция — «Ехали казаки» от группы «Тень солнца».

Для прослушивания плейлисты стран — участников Евро-2020 доступны на таких стриминговых площадках, как Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster.

Ранее служба коммуникаций Российского футбольного союза подтвердила информацию об обращении в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020.

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футбол музыка сборная украины
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