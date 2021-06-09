Ветеринар объяснил отличие коронавируса у человека и животного

Москва, 9 июня. Коронавирус у животных является видоспецифичной инфекцией, то есть такой, которая не передается человеку, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Это является главным отличием коронавируса у человека и у животного. Причем у последних коронавирус обнаружили более 60 лет назад, отметил специалист в беседе с URA.RU.

На данный момент нет никаких доказательств, что домашние питомцы могут болеть COVID-19 и передавать его человеку. Поэтому нет смысла усыплять домашних животных, о чем шли дебаты в разгар пандемии, или вакцинировать их. Еще десятилетия назад, когда коронавирус только выявили в организме животных, эта инфекция была признана неопасной, заключил ученый.

Роспотребнадзор недавно также рассказал о вакцинации пожилых людей от коронавируса. По мнению специалистов, особенности работы иммунной системы позволяют людям преклонного возраста редко сталкиваться с побочными эффектами после процедуры.