Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице

Москва, 9 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл фразу, которая поможет мгновенно попасть на прием к врачу в больнице.

Пациент всегда может попасть на прием к врачу в назначенной время, и в этом случае ему нужно отстаивать свое. Мясников попросил своего коллегу офтальмолога Дмитрия Майчука назвать ключевые слова, которые нужно произнести на регистратуре. Об этом они рассказали в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, — заявил Майчук.

Ни одна поликлиника не имеет права отказать после этой фразы. Это также касается случаев, если у пациента нет с собой полиса или паспорта, но есть признаки воспаления.

Ранее доктор Мясников объяснил пользу жира для организма. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» доктор отметил, что норма жира в организме человека составляет от 20% до 30% у женщин и от 8% до 25% у мужчин.