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09 июня 05:00
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новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
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Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице

Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 9 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл фразу, которая поможет мгновенно попасть на прием к врачу в больнице.

Пациент всегда может попасть на прием к врачу в назначенной время, и в этом случае ему нужно отстаивать свое. Мясников попросил своего коллегу офтальмолога Дмитрия Майчука назвать ключевые слова, которые нужно произнести на регистратуре. Об этом они рассказали в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, — заявил Майчук.

Ни одна поликлиника не имеет права отказать после этой фразы. Это также касается случаев, если у пациента нет с собой полиса или паспорта, но есть признаки воспаления.

Ранее доктор Мясников объяснил пользу жира для организма. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» доктор отметил, что норма жира в организме человека составляет от 20% до 30% у женщин и от 8% до 25% у мужчин.

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больница врачи прием
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