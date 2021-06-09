Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года

Париж, 9 июня. Французский автопроизводитель Renault представил электрокар Megane E-Tech.

Полноценная презентация намечена на конец текущего года, но компания уже показала внешний вид машины. Электрокар был покрыт специальным рисунком, который повторяет логотип французской корпорации.

О внешнем виде электрокара сейчас можно сказать только, что автомобиль оснащен рамочными дверьми, обычными зеркалами заднего вида и тонкими фарами. Бампер машины имеет воздухозаборники, которые добавлены для вентиляции тормозов.

В новинку установят электрический двигатель мощностью 160 кВт. Одного заряда аккумулятора хватит для преодоления 450 километров.

Ранее сообщалось, что электрокроссовер BMW iX появится на отечественном рынке. Приобрести автомобиль можно будет от 8,5 млн рублей.