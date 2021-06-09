Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния

Вашингтон, 9 июня. Ученые Университета Айовы в США обнаружили, что причиной возникновения северных сияний являются альвеновские волны.

Такое название носят мощные электромагнитные волны в плазме. Они распространяются вдоль силовых линий магнитного поля, а затем попадают в верхние слои атмосферы. Там они сталкиваются с молекулами азота и кислорода, которые от этого приходят в возбужденное состояние и начинают светиться. Материалы исследования опубликованы в издании Nature Communications.

Это первый эксперимент, который окончательно доказал роль электромагнитных волн в формировании северного сияния. Но за последнее время ученым удалось раскрыть причины не только завораживающего небесного зрелища. Например, британские специалисты выявили одну из причин депрессии. Оказалось, что регулярное нарушение собственных биоритмов может наносить существенный вред психологическому здоровью.