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Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
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04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
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Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
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Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния

Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 9 июня. Ученые Университета Айовы в США обнаружили, что причиной возникновения северных сияний являются альвеновские волны.

Такое название носят мощные электромагнитные волны в плазме. Они распространяются вдоль силовых линий магнитного поля, а затем попадают в верхние слои атмосферы. Там они сталкиваются с молекулами азота и кислорода, которые от этого приходят в возбужденное состояние и начинают светиться. Материалы исследования опубликованы в издании Nature Communications.

Это первый эксперимент, который окончательно доказал роль электромагнитных волн в формировании северного сияния. Но за последнее время ученым удалось раскрыть причины не только завораживающего небесного зрелища. Например, британские специалисты выявили одну из причин депрессии. Оказалось, что регулярное нарушение собственных биоритмов может наносить существенный вред психологическому здоровью.

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Все новости / Наука / Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
наука северное сияние полярное сияние
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