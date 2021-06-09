Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей

Москва, 9 июня. Суммы в 50 тысяч рублей достаточно для начала микробизнеса на дому или в арендном помещении, заявил частный инвестор Федор Сидоров.

Специалист отметил, что на 50 тысяч рублей можно открыть небольшой магазин или производство. Но в дальнейшем потребуются дополнительные вложения на закупку товара, перевозки и рекламу, предупредил Сидоров.

Этой суммы также хватит для выращивания сельскохозяйственной продукции на участке, считает инвестор. Средства потребуются на покупку удобрений, семян, упаковки, логистику и транспортные расходы, сообщает агентство «Прайм».

Основатель криптосообщества «Рой-клуб» Владимир Мошкин считает 50 тысяч рублей «прекрасной стартовой суммой», чтобы попробовать свои силы в цифровых активах, в том числе в токенизированных активах и децентрализованных финансовых инструментах.

Ранее франчайзи Cofix Наталья Бондарева заявила, что «кофе с собой» с каждым годом становится все популярнее, что увеличивает рентабельность бизнеса. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов уверен, что количество кофеен будет расти и дальше.