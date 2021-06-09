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09 июня 04:59
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04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости

Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой

Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
pixabay.com

Москва, 9 июня. Банальный укус комара может довести до больницы и закончиться поездкой на скорой. Укус может спровоцировать абсцесс, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Примерно через 20 минут после укуса комара на коже появляется небольшая припухлость и легкий зуд. Через сутки возникает плотное красное пятнышко. Если след не расчесывать, зуд пройдет сам. Но бывают иные последствия.

«Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка», — рассказала врач-терапевт.

Если иммунная система ослаблена, попадание инфекции может привести к абсцессу. В таком случае потребуется срочное хирургическое вмешательство. Кроме этого, возможно появление аллергической реакции и отека. Если после укуса поднялась температура, значит комар занес инфекцию в кровь.

Недавно Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья.

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лето природа комар
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