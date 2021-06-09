Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой

Москва, 9 июня. Банальный укус комара может довести до больницы и закончиться поездкой на скорой. Укус может спровоцировать абсцесс, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Примерно через 20 минут после укуса комара на коже появляется небольшая припухлость и легкий зуд. Через сутки возникает плотное красное пятнышко. Если след не расчесывать, зуд пройдет сам. Но бывают иные последствия.

«Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка», — рассказала врач-терапевт.

Если иммунная система ослаблена, попадание инфекции может привести к абсцессу. В таком случае потребуется срочное хирургическое вмешательство. Кроме этого, возможно появление аллергической реакции и отека. Если после укуса поднялась температура, значит комар занес инфекцию в кровь.

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