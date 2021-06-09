Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца

Москва, 9 июня. Нумерологическое значение номера квартиры должно совпадать с энергетикой жильца, уверены специалисты. Лишь в этом случае человеку будет уютно в своем жилище.

Для того чтобы узнать нумерологическое значение, нужно сложить все цифры номера между собой и делать это до тех пор, пока не останется одна цифра, рассказал Ezo.Journal в Instagram. Например, если номер квартиры 25, то нужно сложить 2 и 5, и в этом случае нужно искать, какое эзотерическое значение имеет цифра 7 и подходит ли она вам.

К каждой цифре прикладывается определенный список людей, которым будет комфортно жить в квартире этого значения. Например, единица, соответствующая Солнцу, подходит людям творческого склада, журналистам, художникам, поэтам. Такое пространство нужно заполнять светом и его источниками, располагая по всему периметру светильники и лампы.

Двойка, за которую отвечает Луна, подойдет поварам и работающим с детьми людям. Такую квартиру нужно украшать. Цифра пять, чей покровитель Юпитер, будет оптимальна для политиков и ученых. Четверка, находящаяся под властью Меркурия, будет хороша лишь для честных людей, которым нечего скрывать. Только они найдут счастье в этом жилище.

Недавно специалисты рассказали, как уехать на курорт во время работы на удаленке. Самое главное — знать, как уберечь ноутбук от поломок на пляже.