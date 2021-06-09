Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей

Москва, 9 июня. На одном из популярных среди хакеров ресурсов опубликован текстовый файл, весом 100 Гб, содержащий 8,4 млрд паролей, сообщает CyberNews.

Пароли имеют длину от шести до 20 символов. Их подборку назвали в честь утечки RockYou, которая произошла в 2009 году.

По данным портала, с помощью коллекции RockYou2021 и других полученных в результате взломов компиляций имен и адресов электронной почты пользователей злоумышленники могут устраивать атаки «против бесчисленного количества» учетных записей.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки сообщила, что Вашингтон планирует создать международную коалицию, которая будет «наказывать» укрывающие киберпреступные группировки государства. По ее словам, вопрос кибератак будет одной из тем на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена.