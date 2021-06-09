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09 июня 04:59
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новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости

Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей

Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
freepik.com  /  Racool_studio

Москва, 9 июня. На одном из популярных среди хакеров ресурсов опубликован текстовый файл, весом 100 Гб, содержащий 8,4 млрд паролей, сообщает CyberNews.

Пароли имеют длину от шести до 20 символов. Их подборку назвали в честь утечки RockYou, которая произошла в 2009 году.

По данным портала, с помощью коллекции RockYou2021 и других полученных в результате взломов компиляций имен и адресов электронной почты пользователей злоумышленники могут устраивать атаки «против бесчисленного количества» учетных записей.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки сообщила, что Вашингтон планирует создать международную коалицию, которая будет «наказывать» укрывающие киберпреступные группировки государства. По ее словам, вопрос кибератак будет одной из тем на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

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хакеры киберпреступления утечка
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