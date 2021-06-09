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04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
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Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости

Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро

Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
vk.com/teamrussia

Санкт-Петербург, 9 июня. Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня в Санкт-Петербурге. В Сети появилось около 100 сайтов, которые продают поддельные билеты на матчи турнира.

Заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко отметил, что за билет придется отдать от 40 до 185 евро, но злоумышленники торгуют своими подделками от 15 до 400 тысяч рублей, передают «Известия».

Билеты на Евро можно приобретать только на сайте УЕФА. Для совершения покупки потребуется пройти регистрацию. Однако получить билет можно и от реселлеров, добавил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Из-за этого болельщики не могут понять, какой ресурс продает настоящие билеты.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты предположили возможную схему сборной России на чемпионат Европы. Прогнозом поделилось издание AS.

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Все новости / Спорт / Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
футбол евро билеты
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