Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро

Санкт-Петербург, 9 июня. Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня в Санкт-Петербурге. В Сети появилось около 100 сайтов, которые продают поддельные билеты на матчи турнира.

Заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко отметил, что за билет придется отдать от 40 до 185 евро, но злоумышленники торгуют своими подделками от 15 до 400 тысяч рублей, передают «Известия».

Билеты на Евро можно приобретать только на сайте УЕФА. Для совершения покупки потребуется пройти регистрацию. Однако получить билет можно и от реселлеров, добавил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Из-за этого болельщики не могут понять, какой ресурс продает настоящие билеты.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты предположили возможную схему сборной России на чемпионат Европы. Прогнозом поделилось издание AS.