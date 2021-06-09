Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое

Москва, 9 июня. Большое количество сахара и жиров делает мороженое вредным продуктом. Из-за этого в магазине нужно смотреть на состав холодного лакомства.

Чем меньше в списке компонентов на этикетке, тем безвреднее мороженое. Лучше всего выбирать сорбет. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik.

«Наиболее щадящее мороженое – это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара», — сказала она.

Однако любое мороженое может стать вредным, если им злоупотреблять. В день человеку можно есть не больше одной порции. В любом мороженом много сахара, поэтому его нельзя переедать. Однако противопоказания есть у людей с сахарным диабетом и преддиабетическим состоянием.

Такой деликатес, как мороженое содержит в себе животные жиры и сахар, которые способствуют набиранию лишних килограммов. Поэтому прежде всего нужно читать состав продукта. Такого мнения придерживается спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, в составе десерта должны отсутствовать пальмовое масло и растительные жиры