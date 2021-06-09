Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 04:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости
09 июня 04:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости

Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением

Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 9 июня. Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн посетил шоу «Вечерний Ургант», в котором заявил, что сейчас получить награду от Муз-ТВ — это как оскорбление.

Музыкант в ходе интервью для ведущего Ивана Урганта огласил свой список победителей в номинациях на музыкальную премию. В последнем выпуске «Вечернего Урганта» он обсудил ситуацию вокруг получения награды поп-исполнителем Артуром Пирожковым, что вызвало у него возмущение на премии Муз-ТВ.

«Я думал, что заберу четыре тарелки. Это, наверное, инфантильно и наивно, но я думал, что премия честная», — заявил Алишер

Он уточнил, что рассчитывал на номинации «Лучшее видео», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель». Ургант сказал, что у него есть список номинантов и победителей премии телеканала. Он хотел бы узнать мнение рэпера относительно некоторых позиций.

««Лучший альбом» Artik & Asti выиграли. Согласны ли вы? Потому что тут есть Егор Крид, Сергей Лазарев, Zivert, Slava Marlow и Дима Билан. Кто победитель по вашему мнению?» — поинтересовался ведущий.

На это рэпер ответил, что лучший альбом выпустил он. Ургант продолжил, что «Лучшее видео» Моргенштерн все-таки получил. «Лучшей коллаборации», по мнению музыканта, достойны Клава Кока и Niletto. В «Лучшей песне» победил Jony с треком «Комета». Моргенштерн считает, что в этой номинации между ними ничья.

Затем рэпер прокомментировал устроенный им скандал. Он заявил, что это было спонтанно, но он пришел на премию, чтобы устроить шоу. Ведущий уточнил, что, если это было целью, то нет ничего страшного в том, что Александр Ревва получил награду.

«Это, наоборот, отлично. Думаете, если бы я получил эту номинацию, если бы я выиграл, то все было бы так классно?» — отметил Алишер.

Ургант предположил, что, если бы Моргенштерн победил в номинации «Лучший исполнитель», то он бы отдал тарелку Артуру Пирожкову. На это музыкант ответил согласием.

«Все произошло так, как и должно быть. Если бы я выиграл, это было бы так скучно. А так... Муз-ТВ, несмотря на все наши ссоры, спасибо, что я не победил. Потому что теперь получить награду от Муз-ТВ, мне кажется, это как оскорбление», — заключил музыкант.

Ранее шоумен Александр Ревва высказался после скандальной выходки Моргенштерна на премии Муз-ТВ.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
музыка вечерний ургант МУЗ-ТВ моргенштерн
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 144970 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128644 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 78909 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 63659 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 44381 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru