Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением

Москва, 9 июня. Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн посетил шоу «Вечерний Ургант», в котором заявил, что сейчас получить награду от Муз-ТВ — это как оскорбление.

Музыкант в ходе интервью для ведущего Ивана Урганта огласил свой список победителей в номинациях на музыкальную премию. В последнем выпуске «Вечернего Урганта» он обсудил ситуацию вокруг получения награды поп-исполнителем Артуром Пирожковым, что вызвало у него возмущение на премии Муз-ТВ.

«Я думал, что заберу четыре тарелки. Это, наверное, инфантильно и наивно, но я думал, что премия честная», — заявил Алишер

Он уточнил, что рассчитывал на номинации «Лучшее видео», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель». Ургант сказал, что у него есть список номинантов и победителей премии телеканала. Он хотел бы узнать мнение рэпера относительно некоторых позиций.

««Лучший альбом» Artik & Asti выиграли. Согласны ли вы? Потому что тут есть Егор Крид, Сергей Лазарев, Zivert, Slava Marlow и Дима Билан. Кто победитель по вашему мнению?» — поинтересовался ведущий.

На это рэпер ответил, что лучший альбом выпустил он. Ургант продолжил, что «Лучшее видео» Моргенштерн все-таки получил. «Лучшей коллаборации», по мнению музыканта, достойны Клава Кока и Niletto. В «Лучшей песне» победил Jony с треком «Комета». Моргенштерн считает, что в этой номинации между ними ничья.

Затем рэпер прокомментировал устроенный им скандал. Он заявил, что это было спонтанно, но он пришел на премию, чтобы устроить шоу. Ведущий уточнил, что, если это было целью, то нет ничего страшного в том, что Александр Ревва получил награду.

«Это, наоборот, отлично. Думаете, если бы я получил эту номинацию, если бы я выиграл, то все было бы так классно?» — отметил Алишер.

Ургант предположил, что, если бы Моргенштерн победил в номинации «Лучший исполнитель», то он бы отдал тарелку Артуру Пирожкову. На это музыкант ответил согласием.

«Все произошло так, как и должно быть. Если бы я выиграл, это было бы так скучно. А так... Муз-ТВ, несмотря на все наши ссоры, спасибо, что я не победил. Потому что теперь получить награду от Муз-ТВ, мне кажется, это как оскорбление», — заключил музыкант.

Ранее шоумен Александр Ревва высказался после скандальной выходки Моргенштерна на премии Муз-ТВ.