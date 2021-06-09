Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил

Вашингтон, 9 июня. Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина напоминает боксерский поединок, который может изменить соотношение сил. Об этом заявил журналист L'Obs Пьер Хаски.

По его мнению, бывший американский лидер Дональд Трамп вел себя двусмысленно, из-за чего потерпел фиаско во время встречи с главой Кремля. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Чрезмерная персонализация международной жизни превращает предстоящий саммит между Джо Байденом и Владимиром Путиным в боксерский поединок в супертяжелом весе», — поделился мнением Хаски.

Нынешний лидер более опытен и лучше подготовлен к переговорам. Однако, с точки зрения контекста текущей геополитики, встреча президентов России и США может показать многое о текущем состоянии в мире.

«Тем более, что Джо Байден встретится накануне со всеми своими западными союзниками в G7 с 11 по 13 июня и на саммите НАТО 14 июня. Значимость этого «саммита Восток-Запад», как говорили во время (первой) холодной войны, парадоксальна», — резюмировал автор.

Ранее Федеральное агентство новостей объяснило, к каким договоренностям могут прийти Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров 16 июня.