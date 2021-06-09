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09 июня 04:59
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04:54
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Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости

Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил

Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 июня. Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина напоминает боксерский поединок, который может изменить соотношение сил. Об этом заявил журналист L'Obs Пьер Хаски.

По его мнению, бывший американский лидер Дональд Трамп вел себя двусмысленно, из-за чего потерпел фиаско во время встречи с главой Кремля. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Чрезмерная персонализация международной жизни превращает предстоящий саммит между Джо Байденом и Владимиром Путиным в боксерский поединок в супертяжелом весе», — поделился мнением Хаски.

Нынешний лидер более опытен и лучше подготовлен к переговорам. Однако, с точки зрения контекста текущей геополитики, встреча президентов России и США может показать многое о текущем состоянии в мире.

«Тем более, что Джо Байден встретится накануне со всеми своими западными союзниками в G7 с 11 по 13 июня и на саммите НАТО 14 июня. Значимость этого «саммита Восток-Запад», как говорили во время (первой) холодной войны, парадоксальна», — резюмировал автор.

Ранее Федеральное агентство новостей объяснило, к каким договоренностям могут прийти Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров 16 июня.

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путин байден саммит
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