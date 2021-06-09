Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов

Москва, 9 июня. Увеличение количества сайтов злоумышленников наблюдается с приближением к пику сезона в России. Эта информация сообщается в материале сервиса «Настоящийбилет.рф».

Аналитики нашли в интернете 191 сайт, который занимался продажей поддельных билетов в мае. Сообщается, что теперь 162 ресурса из них находятся в блокировке.

Злоумышленники создают сайты, которые похожи на официальные туристические площадки. Неопытные путешественники рискуют попасться на уловку преступников. Если сравнивать с апрелем, то количество фальшивых туристических сайтов выросло на 96%. Этой информацией делится «Лента.ру».

Телефонное мошенничество приобретает новые формы. Злоумышленники все реже звонят и представляются службой безопасности банка. В июле прошлого года на подобные звонки поступало 26 170 жалоб. Сейчас мошенники отходят от привычной схемы, все чаще представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Россиянам дали советы по безопасному поиску турпутевок в интернете. Специалисты советуют при посещении сайтов обращать внимание на уведомление в адресной строке о том, что на ресурсе работает безопасное подключение. Об этом сообщает RT.