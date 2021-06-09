Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове

Москва, 9 июня. Блогер Давид Манукян (Дава) прокомментировал скандал с продюсером исполнительницы Светланы Лободы, Нателлой Крапивиной.

В Instagram-сторис артист возмутился тоном высказывания Крапивиной в свой адрес. Подобные комментарии уже стали систематическими, считает Дава.

«Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки», — рассказал блогер.

Манукян признался, что еще больше его шокировала поддержка Крапивиной среди пользователей.

«Мое шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?» — спросил Дава у подписчиков.

В то же время блогер добавил, что любил провокации всегда, и его ничто не поменяет.

Пара Филиппа Киркорова и Давы Манукяна появились на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в образе жениха и «невесты». Дава был одет в черный костюм, а Киркоров — в белый. Крапивина в соцсетях заявила, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки».

После она официально заявила о прекращении работы с Лободой. Крапивина уточнила, что больше не желает иметь никакого отношения к отечественному шоу-бизнесу.