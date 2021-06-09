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новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
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Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
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03:53
Общество
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03:52
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03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
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Общество
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Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове

303
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 9 июня. Блогер Давид Манукян (Дава) прокомментировал скандал с продюсером исполнительницы Светланы Лободы, Нателлой Крапивиной.

В Instagram-сторис артист возмутился тоном высказывания Крапивиной в свой адрес. Подобные комментарии уже стали систематическими, считает Дава.

«Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки», — рассказал блогер.

Манукян признался, что еще больше его шокировала поддержка Крапивиной среди пользователей.

«Мое шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?» — спросил Дава у подписчиков.

В то же время блогер добавил, что любил провокации всегда, и его ничто не поменяет.

Пара Филиппа Киркорова и Давы Манукяна появились на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в образе жениха и «невесты». Дава был одет в черный костюм, а Киркоров — в белый. Крапивина в соцсетях заявила, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки».

После она официально заявила о прекращении работы с Лободой. Крапивина уточнила, что больше не желает иметь никакого отношения к отечественному шоу-бизнесу.

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Все новости / Общество / Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
лобода крапивина дава
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