Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»

Москва, 9 июня. Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн стал участником последнего выпуска шоу «Вечерний Ургант». Он объяснил, что стало причиной для его появления в студии.

Музыкант дал интервью для YouTube-канала «Вечерний Ургант» вскоре после скандала на премии «Муз-ТВ». Он отметил, что сделал это совершенно бесплатно.

«Хочу, чтобы люди увидели, как за полтора года можно измениться, при желании», — объяснил свое появление Моргенштерн, ссылаясь на первое участие в программе.

Ведущий Иван Ургант согласился со своим собеседником и добавил, что с этого и хотел начать. Он попросил уточнить, что именно изменилось.

«В прошлый раз я пришел к вам с тремя шестерками. Сегодня у меня их девять», — сказал Алишер.

Он показал на кулон на цепи, указывая на точную копию своего лица. Затем он попросил шоумена посмотреть на его зубы, где с обратной стороны оказались татуировки с цифрой шесть. После демонстрации аксессуаров Ургант спросил рэпера об изменениях не только снаружи, но и внутри, намекая на его проблемы со здоровьем.

«Я вчера выписался из больницы. Проблема была в том, что... я, видимо, настолько полюбил камни, что они начали образовываться в почках. Камень может выйти в любой момент, но я к этому готов», — подчеркнул музыкант.

Ранее стало известно, что Моргенштерну объяснили, каким образом подсчитываются голоса на премии Муз-ТВ.