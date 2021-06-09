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04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
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Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
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Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»

Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 июня. Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн стал участником последнего выпуска шоу «Вечерний Ургант». Он объяснил, что стало причиной для его появления в студии.

Музыкант дал интервью для YouTube-канала «Вечерний Ургант» вскоре после скандала на премии «Муз-ТВ». Он отметил, что сделал это совершенно бесплатно.

«Хочу, чтобы люди увидели, как за полтора года можно измениться, при желании», — объяснил свое появление Моргенштерн, ссылаясь на первое участие в программе.

Ведущий Иван Ургант согласился со своим собеседником и добавил, что с этого и хотел начать. Он попросил уточнить, что именно изменилось.

«В прошлый раз я пришел к вам с тремя шестерками. Сегодня у меня их девять», — сказал Алишер.

Он показал на кулон на цепи, указывая на точную копию своего лица. Затем он попросил шоумена посмотреть на его зубы, где с обратной стороны оказались татуировки с цифрой шесть. После демонстрации аксессуаров Ургант спросил рэпера об изменениях не только снаружи, но и внутри, намекая на его проблемы со здоровьем.

«Я вчера выписался из больницы. Проблема была в том, что... я, видимо, настолько полюбил камни, что они начали образовываться в почках. Камень может выйти в любой момент, но я к этому готов», — подчеркнул музыкант.

Ранее стало известно, что Моргенштерну объяснили, каким образом подсчитываются голоса на премии Муз-ТВ.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
музыка вечерний ургант моргенштерн
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