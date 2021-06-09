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04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
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Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
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03:41
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ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
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ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч

Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Москва, 9 июня. ГИБДД выступила с поддержкой инициативы по снижению скорости движения с 60 км/ч до 30 км/ч внутри городов и населенных пунктов.

Однако такие нововведения должны утверждаться обоснованно для каждой улицы после тщательного рассмотрения индивидуальных особенностей, сообщили сотрудники Госавтоинспекции в беседе с ТАСС.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность», — сказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Также он напомнил о нештрафуемом пороге, из-за которого скорость будет 30 километров, а на деле иногда будет возрастать до 50 километров. Митрошин подчеркнул, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти. ГИБДД может лишь контролировать исполнение. Недавно также сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что электросамокаты положительно влияют на безопасность на дорогах.

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ГИБДД автомобиль скорость
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