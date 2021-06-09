ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч

Москва, 9 июня. ГИБДД выступила с поддержкой инициативы по снижению скорости движения с 60 км/ч до 30 км/ч внутри городов и населенных пунктов.

Однако такие нововведения должны утверждаться обоснованно для каждой улицы после тщательного рассмотрения индивидуальных особенностей, сообщили сотрудники Госавтоинспекции в беседе с ТАСС.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность», — сказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Также он напомнил о нештрафуемом пороге, из-за которого скорость будет 30 километров, а на деле иногда будет возрастать до 50 километров. Митрошин подчеркнул, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти. ГИБДД может лишь контролировать исполнение. Недавно также сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что электросамокаты положительно влияют на безопасность на дорогах.