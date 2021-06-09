Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже

Москва, 9 июня. Европейская валюта упала до минимума в цене на момент открытия торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро к рублю уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 88 рублей на открытии Московской биржи. Этот показатель стал минимальным, начиная с 19 марта. Курс доллара тоже упал и достиг 72 рублей.

Мировые цены на нефть снизились в ходе международных торгов. По состоянию на 0:32 (по Москве) стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,03% — до 72,08 долларов за баррель. Американская WTI начала дорожать — 70,03 долларов за баррель (+1,16%).

Ранее аналитики перечислили поддерживающие рубль факторы. Стабильности способствует увеличение добычи нефти и ее потребление в Соединенных Штатах и Китае.