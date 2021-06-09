Названы способы получения мошенниками данных о россиянах

Москва, 9 июня. Теневой рынок персональных данных сегодня процветает и является главным источником получения мошенниками данных россиян, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах РФ и использовать ее в мошеннических целях», - сообщил представитель банка в беседе с РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021.

В ходе анализа теневого рынка Сбербанк выявил 12 торговых площадок, на которых происходит продажа информации банков, сотовых операторов и платежных систем. На девяти из них продавались данные банковских карт. Кузнецов уточнил, что «чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов». Речь идет об интернет-магазинах, сервисах доставки.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему обмана жителей России. В телефонном разговоре с жертвой они представляются сотрудниками банков и предлагают оформить вклад. Тем, кто заинтересовался предложением, присылают ссылку, которая является якобы страницей банка. Затем требуется введение логина и пароля.

Злоумышленники могут либо звонить жертвам с новым предложением в банке, либо присылать письма по электронной почте.