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03:28
Общество
Жители Москвы могут привиться вакциной «Ковивак» в пяти поликлиниках
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
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Названы способы получения мошенниками данных о россиянах

  /   Обновлено: 09 июня 2021 03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 июня. Теневой рынок персональных данных сегодня процветает и является главным источником получения мошенниками данных россиян, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах РФ и использовать ее в мошеннических целях», - сообщил представитель банка в беседе с РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021.

В ходе анализа теневого рынка Сбербанк выявил 12 торговых площадок, на которых происходит продажа информации банков, сотовых операторов и платежных систем. На девяти из них продавались данные банковских карт. Кузнецов уточнил, что «чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов». Речь идет об интернет-магазинах, сервисах доставки.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему обмана жителей России. В телефонном разговоре с жертвой они представляются сотрудниками банков и предлагают оформить вклад. Тем, кто заинтересовался предложением, присылают ссылку, которая является якобы страницей банка. Затем требуется введение логина и пароля.

Злоумышленники могут либо звонить жертвам с новым предложением в банке, либо присылать письма по электронной почте.

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мошенничество сбербанк банковские карты
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