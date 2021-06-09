Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн

Москва, 9 июня. Зрители не захотели воспринимать персонажа Анну Болейн не из-за расизма, а потому что он насквозь искусственный, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Скандальный сериал «Анна Болейн», в котором роль королевы Англии исполнила чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит, провалился. Картина получила 1,1 балла из десяти возможных на IMDb. Зрители жестко высказались о «подделке» в комментариях, раскритиковав не только кастинг, но и сценарий, актерскую игру и режиссуру. По их мнениям, создатели не смогли привнести ничего нового, кроме «черной королевы».

В своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил слова Тернер-Смит, которая заявила, что в сериале авторы «просто убрали расу из разговора», чтобы «рассказать простую человеческую историю». По мнению сенатора, это заявление неуместно и «неумно».

«Расу нельзя убрать из разговора. Это невозможно. И вся попытка рассказать «человеческую историю» становится надуманной и вымороченной. Ее подменяет искусственный персонаж, который не захотели воспринимать зрители, и вовсе не из-за расизма, а потому, что он насквозь искусственный. И как манифест расового равенства, и как маркетинговый ход фильм провалился», — подчеркнул Пушков.

Политик добавил, что сегодня невозможно игнорировать расовую тему, особенно на волне BLM, погромов и поклонения Джорджу Флойду.

«Вопросы расы пронизывают всю современную политику и культуру, и прежде всего — в США и в Западной Европе. Чего уж говорить о попытке отменить расы в воплощении далекого прошлого», — резюмировал он.

Сюжет сериала рассказывает о последних месяцах жизни второй супруги короля Генриха VIII — Анны Болейн, ради которой он развелся с первой женой. Режиссером сериала выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), а сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тернер.