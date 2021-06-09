Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 03:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:28
Общество
Жители Москвы могут привиться вакциной «Ковивак» в пяти поликлиниках
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
Все новости
09 июня 03:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:28
Общество
Жители Москвы могут привиться вакциной «Ковивак» в пяти поликлиниках
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
Все новости

Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн

Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
пресс-служба Алексея Пушкова

Москва, 9 июня. Зрители не захотели воспринимать персонажа Анну Болейн не из-за расизма, а потому что он насквозь искусственный, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Скандальный сериал «Анна Болейн», в котором роль королевы Англии исполнила чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит, провалился. Картина получила 1,1 балла из десяти возможных на IMDb. Зрители жестко высказались о «подделке» в комментариях, раскритиковав не только кастинг, но и сценарий, актерскую игру и режиссуру. По их мнениям, создатели не смогли привнести ничего нового, кроме «черной королевы».

В своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил слова Тернер-Смит, которая заявила, что в сериале авторы «просто убрали расу из разговора», чтобы «рассказать простую человеческую историю». По мнению сенатора, это заявление неуместно и «неумно».

«Расу нельзя убрать из разговора. Это невозможно. И вся попытка рассказать «человеческую историю» становится надуманной и вымороченной. Ее подменяет искусственный персонаж, который не захотели воспринимать зрители, и вовсе не из-за расизма, а потому, что он насквозь искусственный. И как манифест расового равенства, и как маркетинговый ход фильм провалился», — подчеркнул Пушков.

Политик добавил, что сегодня невозможно игнорировать расовую тему, особенно на волне BLM, погромов и поклонения Джорджу Флойду.

«Вопросы расы пронизывают всю современную политику и культуру, и прежде всего — в США и в Западной Европе. Чего уж говорить о попытке отменить расы в воплощении далекого прошлого», — резюмировал он.

Сюжет сериала рассказывает о последних месяцах жизни второй супруги короля Генриха VIII — Анны Болейн, ради которой он развелся с первой женой. Режиссером сериала выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), а сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тернер.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
пушков расизм анна болейн
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 143892 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128578 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 78638 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 63228 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 44052 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru