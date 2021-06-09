Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram

Уфа, 9 июня. В соцсети Instagram появился новый вид мошенничества с использованием видео сторис, которое присылают пользователям в директ.

О происшествии изданию URA.RU сообщила читательница. Мошенники написали ей с аккаунта женщины, с которой читательница общалась «по мероприятию» за неделю до инцидента и переводила деньги.

«Я очень удивилась. Та сообщила, что с ее ребенком произошло несчастье и нужно перевести деньги. Она мне выслала сторис, в которых был номер счета. Меня очень удивил момент с видео. Она будто находится в больнице, около кабинета реанимации, плачет», — сообщила собеседница агентства.

Ей удалось связаться с настоящей владелицей аккаунта. Женщина подтвердила, что ее страницу взломали.

Ранее сообщалось, что фишинг и телефонные звонки остаются лидирующими видами мошенничества в России. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что мошенники усовершенствовали методы запугивания жертв.