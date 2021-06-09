Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО

Вашингтон, 9 июня. Украина имеет все необходимые инструменты для движения в сторону присоединения к НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, США поддерживает членство Украины в НАТО. Об этом Блинкен заявил в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Госсекретарь отметил, что со времени создания плана действий по получению членства в НАТО были разработаны другие важные инструменты дял подготовки стран к возможному присоединению к союзу. По его словам, Украина обладает всеми инструментами чтобы двигаться в этом направлении. Не все члены НАТО готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана, заявил Блинкен.

Блинкен примет участие в российско-американском саммите в Женеве 16 июня. Об этом сообщал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Блинкен сопроводит президента США Джо Байдена в ряде саммитов в Европе и на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.