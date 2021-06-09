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09 июня 03:28
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новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
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«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»

Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
ТАСС  /  Карпухин Сергей

Москва, 9 июня. Пара Филиппа Киркорова и Давы Манукяна произвела фурор после появления на церемонии вручения премии Муз-ТВ. Спустя несколько дней скандал не утихает.

Звезды появились на красной дорожке в образе жениха и «невесты»: в свадебном кабриолете Дава был одет в черный костюм, а Киркоров — в белый. После мероприятия король российской поп-сцены поделился на своей странице в Instagram снимками, на которых позировал с главными российскими тиктокерами — Тимати, Юлией Зиверт, солистами группы Little Big и Егором Кридом.

«Идите с улыбкой навстречу любви. Ведь любовь превозмогает все! Любите людей, и люди ответят вам любовью! Любовь — это самый универсальный ключ к сердцу каждого. Не важен возраст, пол, национальность, статус...» — романтично подписал серию снимков Киркоров.

Один кадр особенно впечатлил поклонников, напомнив им знаменитое шоу «Холостяк»: в кадре Дава стоит с розой, а Филипп нежно приобнимает его за плечи. Отметился в комментариях и герой последнего сезона «Холостяка» Тимати. В комментариях он оставил смайлики в виде увядшей розы и смеющейся гримасы. Пост рэпера насмешил подписчиков Киркорова.

«Дава принял розу», — написал один из них.

Отметим, спустя некоторое время комментарий Тимати пропал со страницы Киркорова.

Судя по всему, скандал с эффектной выходкой артистов не утихнет еще долгое время. Ранее стало известно, что Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ. В первую очередь это связано с запретом гей-пропаганды.

Кроме того, лишилась своей работы известный продюсер Нателла Крапивина: в понедельник она официально заявила о прекращении работы со своей подопечной певицей Светланой Лободой. Причиной такого решения стала перепалка с Киркоровым. В соцсетях Крапивина под фото Давы и Филиппа написала, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки».

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Все новости / Шоу-бизнес / «Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
киркоров тимати холостяк МУЗ-ТВ дава
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