«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»

Москва, 9 июня. Пара Филиппа Киркорова и Давы Манукяна произвела фурор после появления на церемонии вручения премии Муз-ТВ. Спустя несколько дней скандал не утихает.

Звезды появились на красной дорожке в образе жениха и «невесты»: в свадебном кабриолете Дава был одет в черный костюм, а Киркоров — в белый. После мероприятия король российской поп-сцены поделился на своей странице в Instagram снимками, на которых позировал с главными российскими тиктокерами — Тимати, Юлией Зиверт, солистами группы Little Big и Егором Кридом.

«Идите с улыбкой навстречу любви. Ведь любовь превозмогает все! Любите людей, и люди ответят вам любовью! Любовь — это самый универсальный ключ к сердцу каждого. Не важен возраст, пол, национальность, статус...» — романтично подписал серию снимков Киркоров.

Один кадр особенно впечатлил поклонников, напомнив им знаменитое шоу «Холостяк»: в кадре Дава стоит с розой, а Филипп нежно приобнимает его за плечи. Отметился в комментариях и герой последнего сезона «Холостяка» Тимати. В комментариях он оставил смайлики в виде увядшей розы и смеющейся гримасы. Пост рэпера насмешил подписчиков Киркорова.

«Дава принял розу», — написал один из них.

Отметим, спустя некоторое время комментарий Тимати пропал со страницы Киркорова.

Судя по всему, скандал с эффектной выходкой артистов не утихнет еще долгое время. Ранее стало известно, что Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ. В первую очередь это связано с запретом гей-пропаганды.

Кроме того, лишилась своей работы известный продюсер Нателла Крапивина: в понедельник она официально заявила о прекращении работы со своей подопечной певицей Светланой Лободой. Причиной такого решения стала перепалка с Киркоровым. В соцсетях Крапивина под фото Давы и Филиппа написала, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки».