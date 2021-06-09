«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина

Токио, 9 июня. В японском издании Wedge считают, что между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным будет борьба. Читатели оценили это утверждение и предстоящий саммит.

Автор материала Мотоо Унно отмечает, что оба лидера не станут идти на уступки. Глава Белого дома намерен обсудить нарушения прав человека и «кибератаки», в которых подозревают Москву. Об этом сообщает «ИноСМИ».

По мнению аналитика, Владимир Путин может потребовать частично снять санкции с России. В ответ он может предложить прекращение работы хакеров.

«Но вот что важно: никаких доказательств наличия связей, а тем более сотрудничества между правительством России и хакерскими группировками никто никогда пока не приводил», — отметил Унно.

Опубликованный материал стал поводом для активного обсуждения среди жителей Японии. Они высказались и на тему саммита.

«Решительность Байдена не от добра, а оттого, что его загнали в угол!» — отметил mur.

Пользователь Икэн Хэнкэн вспомнил слова экс-президента США Дональда Трампа, который заявлял, что и в Штатах есть много убийц. Поэтому их нельзя считать невинной страной. По его мнению, бывший глава Белого дома говорил «правильные вещи».

«Америка тоже совершала немало убийств. И Трамп это хорошо понимает. Потому и высказался тогда на эту тему именно так, он это сделал. Кто-то скажет, что это «непатриотично». А патриоты не могут становиться слепцами и не верить фактам!» — nay.

Ранее американцы высмеяли заявление президента Байдена, в котором он обещал защищать интересы Украины.