Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос

Вашингтон, 9 июня. Знаменитый парикмахер раскрыл простые приемы, которые он использует, чтобы преобразить вьющиеся, тонкие и бесформенные локоны клиентов.

Специально для Daily Mail владелец лондонского салона красоты Майкл Кларк продемонстрировал, каким образом он подстриг четырех клиенток с разной структурой волос.

Густые, длинные и вьющиеся волосы

В частности к нему обратилась 36-летняя старший воспитатель Андрея Сандор. Волосы были подстрижены по прямой линии, передние кончики свисали длинными, тонкими и вьющимися краями.

«Стрижка — самая важная часть вашей прически, и она должна выполнять большую часть работы. Плохо остриженные волосы постепенно лишат вас уверенности, а сухие или волнистые волосы будут выглядеть гораздо более вьющимися, как у Андреи до того, как мы приступили к работе», — подчеркивает стилист.

Чтобы придать волосам жизни, парикмахер изменил форму прически, сделав стрижку слоями. Градуированная стрижка позволяет легко делать укладку. После этого волосы окрасили в несколько оттенков, чтобы придать цвету глубины.

Сухие, трудно укладываемые волосы

Волосы редактора отдела моды одного из журналов Полли Сэйер показались мастеру очень «простыми», однако, после начала работы стало понятно, что они намного толще, чем кажутся. Неудачная стрижка оставила кончики слишком тонкими и ломкими, а отсутствие краски у корней делало укладку «плоской».

Кларк сделал градуировку передних прядей, а основную часть прически подстриг слоями. Кроме того, британец немного подровнял концы, не укорачивая при этом длину волос. Таким образом ему удалось создать эффект дополнительного объема.

По словам мастера, исходная стрижка была очень «сухой»: кончики портились из-за постоянной покраски и чрезмерной тепловой укладки. Когда волосы становятся настолько сухими, с ними труднее справиться, а форма прически держится очень недолго.

Волосы длинные, тяжелые и бесформенные

Блогер Молли Мур удивила Кларка, захотев избавиться от своих длинных рыжих волос. По ее мнению, длинные волосы превращали ее в «библиотекаршу». Поскольку волосы заказчицы были немного волнистыми и густыми, стрижка на одну длину была бы слишком тяжелой и неуклюжей.

Кларк сохранил четкость контура, но сделал более длинными слои сзади, чтобы придать им подъем и подвижность, а также профилировал кончики.

Безжизненные и бесформенные волосы, свисающие вокруг лица

Еще одним клиентом стала 30-летняя эксперт по социальным сетям и консультант Алиса Сампо.

«Я хотел бы сказать, что стрижка Алисы была необычной, когда она приехала, но, к сожалению, в ней были все ошибки, которые я вижу у 95% новых клиентов в наши дни», — посетовал Кларк.

По сути, это была плохо выполненная стрижка трапециевидной формы по контуру с еще одной плохо сделанной ступенькой трапеции примерно на четыре дюйма (чуть более десяти см) выше. Тяжелые и длинные пряди вокруг лица, которые были короче сзади, заставляли волосы свисать безжизненно и беспорядочно, разрушая всю чувственную энергию длинных здоровых волос.

Мастер сохранил длину сзади и постепенно увеличил контур до длины подбородка спереди. После провел сложное окрашивание. Стрижку он проводил на сухие волосы.