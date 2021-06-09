Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 03:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
Все новости
09 июня 03:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
Все новости

Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос

Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
pexels.com  /  cottonbro

Вашингтон, 9 июня. Знаменитый парикмахер раскрыл простые приемы, которые он использует, чтобы преобразить вьющиеся, тонкие и бесформенные локоны клиентов.

Специально для Daily Mail владелец лондонского салона красоты Майкл Кларк продемонстрировал, каким образом он подстриг четырех клиенток с разной структурой волос.

Густые, длинные и вьющиеся волосы

В частности к нему обратилась 36-летняя старший воспитатель Андрея Сандор. Волосы были подстрижены по прямой линии, передние кончики свисали длинными, тонкими и вьющимися краями.

«Стрижка — самая важная часть вашей прически, и она должна выполнять большую часть работы. Плохо остриженные волосы постепенно лишат вас уверенности, а сухие или волнистые волосы будут выглядеть гораздо более вьющимися, как у Андреи до того, как мы приступили к работе», — подчеркивает стилист.

Чтобы придать волосам жизни, парикмахер изменил форму прически, сделав стрижку слоями. Градуированная стрижка позволяет легко делать укладку. После этого волосы окрасили в несколько оттенков, чтобы придать цвету глубины.

Сухие, трудно укладываемые волосы

Волосы редактора отдела моды одного из журналов Полли Сэйер показались мастеру очень «простыми», однако, после начала работы стало понятно, что они намного толще, чем кажутся. Неудачная стрижка оставила кончики слишком тонкими и ломкими, а отсутствие краски у корней делало укладку «плоской».

Кларк сделал градуировку передних прядей, а основную часть прически подстриг слоями. Кроме того, британец немного подровнял концы, не укорачивая при этом длину волос. Таким образом ему удалось создать эффект дополнительного объема.

По словам мастера, исходная стрижка была очень «сухой»: кончики портились из-за постоянной покраски и чрезмерной тепловой укладки. Когда волосы становятся настолько сухими, с ними труднее справиться, а форма прически держится очень недолго.

Волосы длинные, тяжелые и бесформенные

Блогер Молли Мур удивила Кларка, захотев избавиться от своих длинных рыжих волос. По ее мнению, длинные волосы превращали ее в «библиотекаршу». Поскольку волосы заказчицы были немного волнистыми и густыми, стрижка на одну длину была бы слишком тяжелой и неуклюжей.

Кларк сохранил четкость контура, но сделал более длинными слои сзади, чтобы придать им подъем и подвижность, а также профилировал кончики.

Безжизненные и бесформенные волосы, свисающие вокруг лица

Еще одним клиентом стала 30-летняя эксперт по социальным сетям и консультант Алиса Сампо.

«Я хотел бы сказать, что стрижка Алисы была необычной, когда она приехала, но, к сожалению, в ней были все ошибки, которые я вижу у 95% новых клиентов в наши дни», — посетовал Кларк.

По сути, это была плохо выполненная стрижка трапециевидной формы по контуру с еще одной плохо сделанной ступенькой трапеции примерно на четыре дюйма (чуть более десяти см) выше. Тяжелые и длинные пряди вокруг лица, которые были короче сзади, заставляли волосы свисать безжизненно и беспорядочно, разрушая всю чувственную энергию длинных здоровых волос.

Мастер сохранил длину сзади и постепенно увеличил контур до длины подбородка спереди. После провел сложное окрашивание. Стрижку он проводил на сухие волосы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
стиль стрижка парикмахерская уход за собой
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 143892 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128578 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 78638 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 63228 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 44052 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru