Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне

Симферополь, 9 июня. Азовское море в июне прогревается лучше, чем Черное море. Об этом сообщила ассистент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Температура воды в первом месяце лета в Азовском море может быть около 25 градусов. В Черном море в первый месяц лета температура воды поднимается выше 20 градусов редко.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметила, что в Крыму можно насладиться экскурсиями и пешими прогулками. Если ехать на азовское побережье Крыма, то можно выбрать для семейного отдыха Тамань.

Ушкац порекомендовала также Ейск, который подойдет любителям активного отдыха. Однако там могут быть проблемы со съемным жильем. Эксперт советует всем планирующим отдых в Крыму выбрать мелководье Черного моря и отправиться в Евпаторию, Феодосию или Керчь.