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09 июня 03:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
Все новости

Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне

Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Симферополь, 9 июня. Азовское море в июне прогревается лучше, чем Черное море. Об этом сообщила ассистент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Температура воды в первом месяце лета в Азовском море может быть около 25 градусов. В Черном море в первый месяц лета температура воды поднимается выше 20 градусов редко.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметила, что в Крыму можно насладиться экскурсиями и пешими прогулками. Если ехать на азовское побережье Крыма, то можно выбрать для семейного отдыха Тамань.

Ушкац порекомендовала также Ейск, который подойдет любителям активного отдыха. Однако там могут быть проблемы со съемным жильем. Эксперт советует всем планирующим отдых в Крыму выбрать мелководье Черного моря и отправиться в Евпаторию, Феодосию или Керчь.

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черное море крым азовское море
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