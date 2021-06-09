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Все новости
09 июня 03:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
Все новости

Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий

Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
pixabay.com

Москва, 9 июня. Удаленка показала россиянам, что работать с ноутбуком можно даже на пляже, но для этого нужно знать, что делать в случае экстренной поломки устройства.

Главный риск работы на пляже — в вентиляционные отверстия ноутбука может попасть грязь, пыль или песок. В этом случае нужно экстренно вычищать мусор из отверстий при помощи специального устройства — баллона со сжатым воздухом. Его нужно использовать для выдувания частиц, следуя инструкции, рассказал IТ-эксперт Дмитрий Рябинин в беседе с радио Sputnik. При этом попытки использовать фен опасны поломками, так же, как и попытки выковырять песок при помощи зубочистки.

Недавно в России создали киберполигоны для отражения кибератак. Специалисты готовятся к оперативному выявлению угроз на площадках, воссоздающих реально существующие инфраструктуры.

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Все новости / Общество / Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
ноутбук пляж песок
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