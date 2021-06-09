Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий

Москва, 9 июня. Удаленка показала россиянам, что работать с ноутбуком можно даже на пляже, но для этого нужно знать, что делать в случае экстренной поломки устройства.

Главный риск работы на пляже — в вентиляционные отверстия ноутбука может попасть грязь, пыль или песок. В этом случае нужно экстренно вычищать мусор из отверстий при помощи специального устройства — баллона со сжатым воздухом. Его нужно использовать для выдувания частиц, следуя инструкции, рассказал IТ-эксперт Дмитрий Рябинин в беседе с радио Sputnik. При этом попытки использовать фен опасны поломками, так же, как и попытки выковырять песок при помощи зубочистки.

Недавно в России создали киберполигоны для отражения кибератак. Специалисты готовятся к оперативному выявлению угроз на площадках, воссоздающих реально существующие инфраструктуры.