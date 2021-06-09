Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Служба получила сообщение о пожаре 9 июня в 00:47. Происшествие произошло в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Пожарные ликвидировали пожар в 01:41. Сообщается, что горела вентиляция трехэтажного здания на Большом проспекте, д. 35.

В ликвидации возгорания приняли участие четыре единицы техники и 24 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре, который уничтожил склад со смартфонами Xiaomi в Китае. На объекте хранилась электроника не только этой компании, но и других корпораций.