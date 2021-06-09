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09 июня 03:27
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новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
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01:16
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Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
pixabay.com  /  Jürgen Sieber

Санкт-Петербург, 9 июня. Служба получила сообщение о пожаре 9 июня в 00:47. Происшествие произошло в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Пожарные ликвидировали пожар в 01:41. Сообщается, что горела вентиляция трехэтажного здания на Большом проспекте, д. 35.

В ликвидации возгорания приняли участие четыре единицы техники и 24 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре, который уничтожил склад со смартфонами Xiaomi в Китае. На объекте хранилась электроника не только этой компании, но и других корпораций.

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пожар пожарные вентиляция
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