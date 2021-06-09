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09 июня 03:27
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новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
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«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону

Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон решил пообщаться с согражданами и получил удар по лицу от неизвестного мужчины. В Сети обсудили этот инцидент.

Французы отмечают, что именно так сейчас выглядит государство, поэтому тут нечему удивляться. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Макрон открывает для себя реалии незащищенности во Франции», — отметил пользователь под ником TOCATA Jean.

Другой комментатор интересуется судьбой нападавшего мужчины. Ему любопытно, насколько суровым будет для него наказание за такой поступок.

«Можно было бы отвесить ему еще разок. Ему пошло бы на пользу», — написал свое мнение Saluste.

Пользователь Delaloy остался удивлен этим видео. Он думал, что во Франции все любят Макрона. Теперь он сомневается в правдивости опросов.

«Непростительный поступок. Нелепый президент. Одно не исключает другое», — отметил Desgarils.

Ранее об инциденте с ударом по лицу высказался сам президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, агрессивных граждан нужно отстранять от дискуссий, поскольку они недостойны дебатов.

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макрон соцсети пощечина
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