«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону

Париж, 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон решил пообщаться с согражданами и получил удар по лицу от неизвестного мужчины. В Сети обсудили этот инцидент.

Французы отмечают, что именно так сейчас выглядит государство, поэтому тут нечему удивляться. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Макрон открывает для себя реалии незащищенности во Франции», — отметил пользователь под ником TOCATA Jean.

Другой комментатор интересуется судьбой нападавшего мужчины. Ему любопытно, насколько суровым будет для него наказание за такой поступок.

«Можно было бы отвесить ему еще разок. Ему пошло бы на пользу», — написал свое мнение Saluste.

Пользователь Delaloy остался удивлен этим видео. Он думал, что во Франции все любят Макрона. Теперь он сомневается в правдивости опросов.

«Непростительный поступок. Нелепый президент. Одно не исключает другое», — отметил Desgarils.

Ранее об инциденте с ударом по лицу высказался сам президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, агрессивных граждан нужно отстранять от дискуссий, поскольку они недостойны дебатов.