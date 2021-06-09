«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США

Варшава, 9 июня. Президент США Джо Байден отказался блокировать строительство газопровода «Северный поток — 2», и при этом не предупредил Польшу. В Варшаве считают, что это может стать прецедентом.

Польские власти стремятся получить консультацию от главы Белого дома перед переговорами с Россией, которые пройдут 16 июня. Однако действия Вашингтона вызывают опасения. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Независимые источники утверждают, что Байден, когда собирался отказываться блокировать «Северный поток — 2», ничего не сообщил Варшаве и Киеву. При этом возможностей для консультаций было немало.

«Это напоминает об обстоятельствах объявления Бараком Обамой 17 сентября 2009 года, в 70-ю годовщину нападения СССР на Польшу, об отказе от размещения элементов системы ПРО, которая предназначалась для перехвата межконтинентальных ракет, запущенных из Ирана. Правительство Дональда Туска такое решение застало врасплох», — отмечают в Варшаве.

Правительство Польши боится, что ситуация вокруг российского газопровода может стать прецедентом, определяющим стратегию действий администрации президента Байдена в отношении Варшавы и других представителей этого региона.

«Администрация Байдена зашла слишком далеко в отказе от консультаций с союзниками из Центральной Европы накануне встречи с Путиным», — говорит директор варшавского отделения Германского фонда Маршалла Михал Барановский.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему глава Белого дома не удостоил президента Украины Владимира Зеленского аудиенции до встречи с российским лидером Владимиром Путиным.