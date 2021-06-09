МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России

Москва, 9 июня. МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших российских вузов по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В пятерку лучших вузов страны также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Пять лучших вузов страны сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил рейтинг МГУ им. М. В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. МГУ лидирует по всем трем группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность», — цитирует агентство RAEX ТАСС.

Высокая оценка НИЯУ МИФИ связана с научно-исследовательской деятельностью, СПбГУ — с качеством образования, МФТИ — с качеством образования и научной деятельностью, НИУ ВШЭ — с востребованностью выпускников у работодателей.

В рейтинг вошли вузы из 31 региона России. По количеству участников лидером стала Москва (32 вуза). Кроме того, в перечень включили 11 вузов из Санкт-Петербурга, по пять из Московской и Томской областей, четыре из Татарстана.

Ранее АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «ЭФКО» провели опрос российских студентов о том, где они хотят работать, сообщает RT. Выяснилось, что 72% нравится их будущая специальность, устраиваться на работу в выбранной сфере планируют 65% респондентов.