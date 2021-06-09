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новостей
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
01:13
Экономика
Аналитик назвал подходящие для замены доллара активы
01:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцинации лиц пожилого возраста
01:06
Политика
Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
01:02
Политика
«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»
00:58
Политика
Власти Петербурга ограничат скорость электросамокатов в центре города
00:45
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:45
Спорт
Циципас выбил Медведева с «Ролан Гаррос»
00:42
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на "пьяный" выгул собак
00:35
Общество
Брюки Трампа поставили в тупик пользователей Twitter
00:31
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:29
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги» в автоматическом режиме
00:28
Политика
Блинкен озвучил «худшие» последствия завершения «СП-2» для США
00:21
Общество
Депутаты Госдумы предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
Все новости

МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России

Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
pixabay.com  /  PD

Москва, 9 июня. МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших российских вузов по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В пятерку лучших вузов страны также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Пять лучших вузов страны сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил рейтинг МГУ им. М. В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. МГУ лидирует по всем трем группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность», — цитирует агентство RAEX ТАСС.

Высокая оценка НИЯУ МИФИ связана с научно-исследовательской деятельностью, СПбГУ — с качеством образования, МФТИ — с качеством образования и научной деятельностью, НИУ ВШЭ — с востребованностью выпускников у работодателей.

В рейтинг вошли вузы из 31 региона России. По количеству участников лидером стала Москва (32 вуза). Кроме того, в перечень включили 11 вузов из Санкт-Петербурга, по пять из Московской и Томской областей, четыре из Татарстана.

Ранее АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «ЭФКО» провели опрос российских студентов о том, где они хотят работать, сообщает RT. Выяснилось, что 72% нравится их будущая специальность, устраиваться на работу в выбранной сфере планируют 65% респондентов.

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рейтинг мифи мгу вузы мфти
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