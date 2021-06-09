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«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
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Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
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Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
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01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
01:13
Экономика
Аналитик назвал подходящие для замены доллара активы
01:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцинации лиц пожилого возраста
01:06
Политика
Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
01:02
Политика
«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»
00:58
Политика
Власти Петербурга ограничат скорость электросамокатов в центре города
00:45
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:45
Спорт
Циципас выбил Медведева с «Ролан Гаррос»
00:42
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на "пьяный" выгул собак
00:35
Общество
Брюки Трампа поставили в тупик пользователей Twitter
00:31
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:29
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги» в автоматическом режиме
00:28
Политика
Блинкен озвучил «худшие» последствия завершения «СП-2» для США
00:21
Общество
Депутаты Госдумы предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей
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Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
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Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме

Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 9 июня. В МИД РФ согласились с мнением президента Украины Владимира Зеленского, что форма национальной сборной по футболу выглядит шокирующей.

Зеленский ранее оценил форму Украины для чемпионата Европы с националистическим лозунгом и картой страны с полуостровом Крым.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя», — написал глава государства на своей странице в Instagram.

Слова украинского президента прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов 100%», — иронично написала она в личном Telegram-канале.

Напомним, форма национальной сборной Украины для чемпионата Европы стала причиной серьезного скандала. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для выступления на Евро-2020, на которой нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также очертания страны с Крымом в ее составе.

В России на явную провокацию Киева отреагировали довольно бурно. Однако, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, тема не стоит такого внимания, поскольку это всего лишь «безграмотная инфантильная глупость со стороны Украины». В своей колонке для ФАН парламентарий подчеркнул, что «большинство людей в мире, да и в Европе просто не разберет, что у них там нарисовано».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года на территории нескольких стран. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией (21 июня), Нидерландами (13 июня) и Северной Македонией (17 июня). Первая встреча состоится в Амстердаме, две следующие — в Бухаресте.

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Все новости / Политика / Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
украина захарова зеленский евро-2020
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