Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме

Москва, 9 июня. В МИД РФ согласились с мнением президента Украины Владимира Зеленского, что форма национальной сборной по футболу выглядит шокирующей.

Зеленский ранее оценил форму Украины для чемпионата Европы с националистическим лозунгом и картой страны с полуостровом Крым.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя», — написал глава государства на своей странице в Instagram.

Слова украинского президента прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов 100%», — иронично написала она в личном Telegram-канале.

Напомним, форма национальной сборной Украины для чемпионата Европы стала причиной серьезного скандала. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для выступления на Евро-2020, на которой нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также очертания страны с Крымом в ее составе.

В России на явную провокацию Киева отреагировали довольно бурно. Однако, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, тема не стоит такого внимания, поскольку это всего лишь «безграмотная инфантильная глупость со стороны Украины». В своей колонке для ФАН парламентарий подчеркнул, что «большинство людей в мире, да и в Европе просто не разберет, что у них там нарисовано».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года на территории нескольких стран. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией (21 июня), Нидерландами (13 июня) и Северной Македонией (17 июня). Первая встреча состоится в Амстердаме, две следующие — в Бухаресте.