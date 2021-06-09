Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае

Пекин, 9 июня. Возгорание произошло на складе, в котором корпорация Xiaomi хранила свои смартфоны в Китае.

Инцидент произошел в провинции Чанша. Сообщается, что возгорание стало причиной огромного пожара. Очевидцы сообщили, что облако из дыма и пепла над складом можно было разглядеть с большого расстояния.

В сгоревшем здании хранилась электроника различных корпораций, в том числе и телефоны Xiaomi. Информации о точном числе уничтоженных устройств пока нет. Стало известно, что смартфоны готовили к акции 618, которая проходит в данный момент в Китае. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в здании бывшего интерната для сирот произошел крупный пожар в Кургане. Возгоранию присвоили ранг повышенной опасности.