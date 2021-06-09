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09 июня 01:57
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новостей
01:56
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
01:13
Экономика
Аналитик назвал подходящие для замены доллара активы
01:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцинации лиц пожилого возраста
01:06
Политика
Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
01:02
Политика
«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»
00:58
Политика
Власти Петербурга ограничат скорость электросамокатов в центре города
00:45
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:45
Спорт
Циципас выбил Медведева с «Ролан Гаррос»
00:42
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на "пьяный" выгул собак
00:35
Общество
Брюки Трампа поставили в тупик пользователей Twitter
00:31
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:29
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги» в автоматическом режиме
00:28
Политика
Блинкен озвучил «худшие» последствия завершения «СП-2» для США
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Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае

Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
flickr.com  /  @Jon Russell

Пекин, 9 июня. Возгорание произошло на складе, в котором корпорация Xiaomi хранила свои смартфоны в Китае.

Инцидент произошел в провинции Чанша. Сообщается, что возгорание стало причиной огромного пожара. Очевидцы сообщили, что облако из дыма и пепла над складом можно было разглядеть с большого расстояния.

В сгоревшем здании хранилась электроника различных корпораций, в том числе и телефоны Xiaomi. Информации о точном числе уничтоженных устройств пока нет. Стало известно, что смартфоны готовили к акции 618, которая проходит в данный момент в Китае. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в здании бывшего интерната для сирот произошел крупный пожар в Кургане. Возгоранию присвоили ранг повышенной опасности.

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Все новости / Происшествия / Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
пожар xiaomi смартфоны
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