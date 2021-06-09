Роспотребнадзор рассказал о вакцинации лиц пожилого возраста

Москва, 9 июня. Особенности иммунной реакции помогают пожилым людям переносить вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов.

Вакцинация позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания. Особенно это относится к людям пожилого возраста, так как они попадают в особую зону риска. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте», — заявили в ведомстве.

Вакцинация разрешена даже людям с хроническими заболеваниями. Главное, чтобы они не были в фазе обострения. Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее иммунолог заявил, что вакцинация от COVID-19 помогает переболевшим восстановить вкус. Перенесшие COVID-19 люди иногда сталкиваются с неврологическими симптомами, например, расстройством восприятия запахов и вкусов. Решить проблему может вакцинация, уверен иммунолог.